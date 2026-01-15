На Украине изменят правописание и введут единый шрифт

Согласно постановлению Рады, предусматривается создание "глоссария юридического языка без канцеляризмов и русизмов"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. На Украине будут менять правила правописания и введут единый шрифт. Соответствующее постановление приняла Верховная рада.

Согласно документу, предусматривается обновление правил правописания и создание "глоссария юридического языка без канцеляризмов и русизмов". Также будет разработан "национальный шрифт для документов".

Утверждается, что это будет "критически важно для национальной безопасности".

Считается, что основы украинского алфавита и правописания заложил еще в середине 19-го века малороссийский писатель Пантелеймон Кулиш. Его фонетическое письмо, когда слова пишутся так, как звучат, получило название по имени автора - "кулишовка". До этого малороссы, писавшие литературные произведения на украинском, например Тарас Шевченко, Иван Котляревский и другие, придерживались общерусского правописания.

Позже, в конце XIX века, во Львове писатель и филолог Евгений Желеховский издает "Малорусско-немецкий словарь". Там он использует свой вариант алфавита и орфографии, также на фонетической основе, который получил соответствующее название - "желеховка". "Желеховка" практически без изменений используется на Украине до наших дней.

Вытеснение русского языка

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов. 12 января депутаты Верховной рады предложили запретить частным школам преподавание на русском языке. Экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС отмечал, что киевские власти намерены и дальше ущемлять права русскоязычных и верующих УПЦ.