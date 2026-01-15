Во Львове из-за многочасовых отключений света закрываются кафе и рестораны

Основатель сети ресторанов "Рестарон", в частности, заявил, что заведения прекращают работу из-за отсутствия воды и света

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кафе и рестораны перестают работать во Львове на западе Украины из-за отсутствия электричества по 15 часов в сутки. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер" со ссылкой на местного ресторатора Вардекса Арзуманяна.

Основатель сети ресторанов "Рестарон" заявил, что закрывает свои заведения. "Света нет 15 часов. Воды нет. <...> Напишу, как откроемся", - приводит "Инсайдер" слова бизнесмена.

Ранее из-за многочасовых отключений электричества ряд торговых сетей приняли решение о закрытии части магазинов в Киеве и Киевской области. Местные СМИ написали, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба.

На Украине с конца 2025 года наблюдаются проблемы с электроснабжением. В большинстве регионов страны ежедневно действуют плановые почасовые отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, где, как рассказали ТАСС очевидцы, электричество может появляться на два-три часа в сутки. 14 января Владимир Зеленский анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике.