Пришедшая "на место" Зарубина девочка рассказала о встрече с Путиным

Виктория впервые увидела президента живьем и призналась, что он ей очень понравился

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Холкина/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Девочка Виктория, прошедшая стажировку у журналиста ВГТРК Павла Зарубина на мероприятии в Кремле, в беседе с ТАСС поделилась впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Девятилетняя Виктория рассказала, что хотела бы взять у российского лидера интервью.

"Я бы у него попросила поделиться секретом, как он все успевает и запоминает такое большое количество информации", - сказала она. Девочка впервые увидела президента живьем и призналась, что он ей очень понравился.

Виктория вместе с Зарубиным пришла в Кремль на церемонию вручения Путину верительных грамот. Девочка совместно со съемочной группой ВГТРК прошла по коридорам Кремля, снимая все происходящее на телефон. Присутствовала она и на самой торжественной церемонии. Также она сообщила, что в кулуарах задала вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Ранее Виктория 19 декабря на программе "Итоги года" обратилась по видеосвязи не только к Путину, но и к Зарубину. Девочка сообщила, что в будущем планирует стать профессиональным репортером, и предложила, когда вырастет и закончит университет, взять ее на место Зарубина.

Путин в ответ пообещал, что попросит журналиста ВГТРК организовать для Виктории стажировку.