Changellenge: студенты ожидают получать на стажировке зарплату 64 тыс. рублей

Студенты бизнес-специальностей на стажировке хотят получать 61,5 тыс. рублей, технических специальностей - 66,2 тыс. рублей, IТ - 68 тыс. рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Зарплатные ожидания студентов на стажировке выросли в среднем на 36% за год. В 2026 году эта сумма составляет 64 тыс. рублей, в то время, как в годом ранее была почти 47 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе карьерной платформы Changellenge.

Более 8 тыс. студентов из 40 ведущих вузов России поделились зарплатными ожиданиями и рассказали, что действительно важно для них при выборе работодателя.

"Зарплатные ожидания на стажировке выросли по сравнению с прошлым годом и составили 64 тыс. рублей (в прошлом году 46,9 тыс. рублей)", - говорится в результатах исследования.

Первокурсники, еще не выйдя на рынок труда, имеют завышенные ожидания и хотят получать 58,5 тыс. рублей. На втором курсе бакалавриата, после столкновения с первыми отказами на рынке труда, их ожидания падают до 53,5 тыс. рублей. А к четвертому курсу ожидания растут и доходят почти до 60 тыс. рублей. Среди магистрантов ожидания доходят до 95 тыс. рублей, говорится в исследовании.

При этом есть разница по профилям. Так, студенты бизнес-специальностей на стажировке хотят получать 61,5 тыс. рублей, технических специальностей - 66,2 тыс. рублей, IТ - 68 тыс. рублей. IТ-специалисты ежегодно показывают самые высокие требования к зарплате еще со студенческой скамьи.