Родственники Бутягина не могут к нему попасть из-за запрета на визы для россиян

Близким археолога положено одно посещение в месяц, ему также разрешается совершать только один телефонный звонок в неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Родственники российского археолога Александра Бутягина не могут попасть к нему в Польшу из-за невозможности получения визы для россиян. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

"Посещения: по предварительному запросу за несколько дней - адвокат, сотрудники российского консульства и священник. Родственникам положено одно посещение в месяц, но они не могут попасть в Польшу - россиянам не выдают визы", - говорится в сообщении.

Близкие археолога добавили, что ему доступен только один телефонный звонок в неделю - либо родственникам, либо адвокату, доступа к интернету у него нет, письма можно отправлять только на адрес консульства - они проходят цензуру и доходят не раньше, чем через несколько недель.

Археологу запрещены передачи, также он не может получить разрешение на покупку теплой куртки, книг и телевизора. При этом он находится в камере, рассчитанной на троих человек. Ему разрешена прогулка во внутреннем дворике длительностью один час в день.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.