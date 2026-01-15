CNN: умерла принцесса Греческая и Датская Ирина

Ей было 83 года

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Принцесса Греческая и Датская Ирина, сестра королевы Испании Софии, умерла на 84-м году жизни, сообщил телеканал CNN на греческом языке.

"Их Величества Король и Королева и Ее Величество Королева София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой сегодня в 11:40 (15 января в 13:40 мск - прим. ТАСС) утра во дворце Сарсуэла в Мадриде", - приводит телеканал слова из пресс-релиза, распространенного греческим дворцом.

Как пишет CNN, принцесса ушла из жизни из-за проблем со здоровьем. Королева София недавно отменила свои мероприятия из-за состояния сестры, которое резко ухудшилось несколько месяцев назад. Последнее публичное появление принцессы состоялось в феврале 2025 года.

Принцесса Ирина Греческая и Датская родилась 11 мая 1942 года в Кейптауне, пишет газета El País. Ее мать, Фредерика Ганноверская, была внучкой последнего императора Германии, а отец - король Павел - пятым монархом Греции из династии Глюксбургов. После смерти матери, с 1981 года, Ирина проживала во дворце Сарсуэла в Мадриде - резиденции испанской королевской семьи.