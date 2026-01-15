Премьер Украины: в школах Киева продлят каникулы до февраля из-за блэкаута

Это связано с морозами и ситуацией в энергетике, сообщила Юлия Свириденко

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Зимние школьные каникулы в Киеве должны быть продлены до февраля в связи с морозами и критической ситуацией в энергетике. Об этом заявила премьер Украины Юлия Свириденко.

"В Киеве министерство образования и мэрия должны продолжить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение не распространяется на детские сады", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. По ее словам, в остальных регионах местным властям нужно определить необходимость аналогичных мер или перевода образования в дистанционный формат.

В то же время образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявила, что пропущенные занятия можно будет компенсировать за счет отмены весенних каникул или продления занятий в июне. "Перенос занятий на март или июнь 2026 года позволит проводить обучение в светлое время суток с лучшим температурным режимом", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Свириденко также дала пояснения по послаблениям комендантского часа в случае введения на Украине режима чрезвычайной ситуации в энергетике. "На территориях, где введена чрезвычайная ситуация в электроэнергетике, допускается ослабление комендантского часа. Во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено находиться без пропусков на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов обогрева, а также поддержку жизнедеятельности людей и бизнеса. К указанным местам не относятся развлекательные заведения", - написала она, добавив, что будет разрешено также движение личного автотранспорта.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. По информации украинских СМИ, ряд магазинов города закрылись, а возле супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже образовались очереди.