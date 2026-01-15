Посол России в Нигере вручил верительные грамоты президенту страны

Церемония прошла в президентском дворце в Ниамее

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 15 января. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Нигер Виктор Воропаев вручил верительные грамоты президенту африканской страны Абдурахману Тчиани. Об этом сообщил нигерийский Национальный совет спасения родины.

На странице совета в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликованы фотографии торжественной церемонии, которая прошла в президентском дворце в столице страны Ниамее.

Одновременно с Воропаевым верительные грамоты вручили послы еще семи стран.

В августе 2025 года указом президента РФ Воропаев был назначен послом России в Нигере.

После 33-летнего перерыва российское посольство в Нигере было вновь открыто в 2025 году. До этого времени функции представительства РФ в Нигере выполняло российское посольство в Мали.