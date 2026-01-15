В ГД предложили обязать авиакомпании рассматривать претензии за пять дней

В пояснительной записке к законопроекту от группы депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым отмечается, что участились массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым вносит на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается сократить до пяти дней время рассмотрения авиакомпанией претензии от пассажира. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 127 Воздушного Кодекса Российской Федерации, согласно которой перевозчик обязан в течение 30 дней со дня поступления претензии рассмотреть ее и в письменной форме или в форме подписанного электронной подписью документа уведомить предъявителя претензии о ее удовлетворении или отклонении. Проектом закона предлагается сократить этот период до пяти дней.

В пояснительной записке отмечается, что в последнее время участились массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах, вызванные неблагоприятными погодными условиями и приводящими к закрытию воздушного пространства, сбоями в работе системы, техническими неисправностями воздушного судна и иными причинами. Возникают случаи, когда авиапассажиров пересаживают на другие рейсы без оповещения о времени вылета, отказывают в размещении в гостинице или организации питания при длительных задержках рейсов, нередки случаи потери или поломки багажа.

Для скорейшего урегулирования возникших вопросов пассажиры предъявляют перевозчику заявления или претензии в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При этом, по мнению авторов, рассмотрение претензии в течение 30 дней представляется крайне продолжительным сроком с учетом имеющихся технических возможностей.

"Сокращение времени рассмотрения авиакомпании клиентской претензии - это действенный ответ на вызовы времени, связанные с регулярным закрытием российских авиагаваней, внезапным перенаправлением бортов в другие аэропорты, исчезновением багажа и прочими нештатными ситуациями, далеко не всегда сопровождающимися адекватным поведением представителей перевозчика. Мало того, что людям не предоставляют своевременную информацию, так их могут часами удерживать в самолете, сутками держать в аэропорту и не предоставлять необходимые воду, еду и гостиничные услуги. Все это грубое нарушение действующего законодательства, и у пассажиров должна быть возможность оперативно с этим бороться", - рассказал ТАСС Нилов.