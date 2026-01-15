В КЧР спустя 30 лет рассмотрят дело об убийстве и грабеже на 107 млн рублей

По предварительным данным, 12 ноября 1996 года мужчина совместно с младшими братьями спланировал нападение на автомобиль, перевозивший крупную сумму денег

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит дело об убийстве и ограблении на 107,2 млн рублей 30-летней давности, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

"Карачаевский районный суд рассмотрит дело об убийстве и ограблении 30-летней давности. Обвиняемому инкриминируется ч. 2 ст. 15, п. п. "а", "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору общеопасным способом) п. п. "а", "д", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц общеопасным способом), ч. 1 ст. 218 УК РСФСР (незаконное приобретение, хранение и ношение боевых припасов)", - говорится в сообщении.

Предварительное следствие установило, что 12 ноября 1996 года мужчина, действуя совместно с младшими братьями, спланировал нападение на автомобиль ВАЗ-2103, перевозивший крупную сумму денег. Они припарковали машину ВАЗ-2109 на дороге, ведущей к шахте на территории Карачаевского района. Увидев цель, нападавшие произвели не менее 17 выстрелов по автомобилю из двух единиц огнестрельного нарезного оружия неустановленного образца калибра 5,45 мм. В результате один человек скончался на месте от полученных ранений.

Второй пострадавший выбрался из машины, скатился в обрыв и попытался скрыться. Однако его настигли нападавшие, ударили прикладом по голове и посчитали мертвым. "После похитили из багажника автомобиля более 107,2 млн рублей и скрылись с места преступления, причинив крупный ущерб государственному предприятию "Карачаевское шахтоуправление", - отметили в пресс-службе суда.

Уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.