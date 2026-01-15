Российские дипломаты посетили церемонию прощания с 32 погибшими кубинцами

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 16 января. /ТАСС/. Посол России на Кубе Виктор Коронелли и дипломаты посольства посетили в четверг у здания Министерства Революционных вооруженных сил республики в Гаване церемонию прощания с 32 кубинскими военными, погибшими в начале января в ходе операции США в Венесуэле.

"От имени сотрудников посольства и всех граждан нашей страны вновь выражаем соболезнования их (погибших - прим. ТАСС) родным и близким, - говорится в сообщении диппредставительства в его телеграм-канале. - Память о погибших героях будет жить вечно".

15 января в Гаване прошла национальная церемония прощания с 32 кубинцами, которые погибли в начале января в Венесуэле в ходе операции США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Их останки были доставлены утром в тот же день в столичный аэропорт им. Хосе Марти. Церемонию возглавили лидер кубинской революции, генерал армии Рауль Кастро и президент республики Мигель Диас-Канель.

После проведения памятной церемонии останки погибших бойцов в составе торжественной колонны были перевезены к зданию Министерства Революционных вооруженных сил Кубы, где был открыт доступ для населения. В пятницу в разных провинциях республики состоятся похороны погибших, а в Гаване пройдут массовая манифестация протеста у здания посольства США, а также марш на набережной столицы в память о 32 бойцах.

Президент США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.

Как сообщило правительство Кубы, в ходе операции США в Венесуэле при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца.