В Дагестане наградили электрика из вирусного ролика на высоковольтных ЛЭП

Магомеду Магомедову вручили благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в строительство электросетевого комплекса

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Электрика из ставшего вирусным в социальных сетях ролика, снятого на высоковольтных линиях электропередачи в Дагестане, наградили по инициативе главы республики Сергея Меликова. Об этом сообщает Министерство энергетики и тарифов республики.

"По инициативе Сергея Меликова в Министерстве энергетики и тарифов Дагестана состоялась встреча с героем вирусного ролика - Магомедом Магомедовым. За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в строительство электросетевого комплекса Республики Дагестан ему вручили благодарность от руководства министерства", - говорится в сообщении.

Ранее в сетях появилась видеозапись, где дагестанский электрик находится на вершине 40-метровой опорной конструкции при ветре 12 м/с, с юмором рассказывая о своей работе и демонстрируя живописные виды.