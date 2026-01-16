В России появится система биометрического опознавания иностранцев

Согласно распоряжению правительства, ее разработку должны завершить до 10 декабря 2026 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. МВД совместно с Минцифры и правительством Москвы займутся созданием информационной системы биометрической идентификации иностранных граждан. ТАСС ознакомился с соответствующим распоряжением правительства, касающимся плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

Согласно тексту документа указанные ведомства должны завершить "создание информационной системы биометрической идентификации иностранных граждан" в срок до 10 декабря 2026 года. К этому же сроку должен быть представлен доклад в правительство.