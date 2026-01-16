В Красноярске ввели режим "черного неба"

Он продлится до 15:00 часов 19 января

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", введен в Красноярске. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

"Сегодня с 15:00 (11:00 мск) Среднесибирским УГМС вводится режим НМУ в Красноярске, который продлится до 15:00 часов 19 января. В связи с этим управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города", - говорится в сообщении.

В Красноярске установилась морозная, безветренная погода. 16 января днем - минус 37 градусов, ночью столбик термометра покажет до минус 40 градусов.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.