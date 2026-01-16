Синоптик Леус: последняя ночь в столице стала самой холодной за две недели

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Прошедшая ночь стала самой холодной за последние две недели в Москве из-за прошедшего антициклона. Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик Михаил Леус.

"Морозный антициклон начинает усиливать влияние на столицу. Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной за последние две недели. Антициклон, под влияние периферии которого попала столица, на короткое время разорвал облака, что и вызвало падение температуры", - отметил синоптик.

По данным базовой метеостанции города - ВДНХ - минимальная температура достигла отметки в минус 12,1 градуса, ниже было только 2 января, уточнил он. На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась от минус 8,3 на Балчуге до минус 17,1 градуса в Бутово.

По его словам, в Подмосковье теплее всего было на севере региона, а самой "теплой точкой" стал Сергиев Посад, где термометры показали минус 7,3 градуса. В то же время морознее всего было на западе, в Можайске ночной минимум составил 19,4 градуса ниже нуля.

"Сохраняется морозная погода и в региона ЦФО - ниже минус 20 градусов прошедшей ночью опускалась температура в Курской, Орловской, Тульской и Рязанской областях. В Брянской и Калужской областях столбики термометров опускались ниже минус 25 градусов, а холоднее всего было в Смоленской области - в городе Ельня ночной минимум составил минус 27,8 градуса", - добавил синоптик.

По данным Леуса, в Москве пик начинающейся холодной волны придется на выходные, по ночам температура вплотную приблизится к отметке в минус 20 градусов, а в области могут ее преодолеть, в понедельник морозы заметно ослабеют.