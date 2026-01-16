Врач Савельева: для восстановления после крещенских купаний нужен минимум месяц

Закаливание должно проходить постепенно, напомнила медик

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Людям, которые планируют окунуться в иордань на Крещение, понадобиться минимум месяц на восстановление организма от стресса, полученного от холодной воды. Об этом во время пресс-конференции, посвященной празднованию Крещения Господня, в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщила врач регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Приморском крае Людмила Савельева.

"Со мной могут поспорить многие, но это миф о том, что окунулся и твой иммунитет укрепился. Наоборот, когда ты окунешься, после этого твой организм получил стресс. И для того, чтобы восстановиться, тебе нужно месяц-два на это на все. Это не так просто. Поэтому вначале закалка, а затем окунание", - сказала она.

Савельева добавила, что закаливание должно проходить постепенно в течение нескольких месяцев и с постепенным снижением температуры воды. Она отметила, что если после окунания в иордань у неподготовленного человека появились высокая температура, сыпь, ломота в теле и другие симптомы, то нужно немедленно обратиться к врачу.