В Новокузнецке разыскивают пропавшего подростка

Мальчик ушел из дома 13 января и до сих пор не вернулся

Редакция сайта ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 16 января. /ТАСС/. Полицейские разыскивают 13-летнего подростка в Новокузнецке в Кемеровской области, где установились морозы ниже минус 30 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Кузбассу.

"Сотрудники отдела полиции "Заводской" УМВД России по городу Новокузнецку разыскивают пропавшего 13-летнего [подростка], 13 января текущего года он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", - сказано в сообщении.

Разыскиваемый худощавого телосложения, рост 156 см, глаза карие, волосы черного цвета. Из особых примет - шрам на правой брови.

По данным Гидрометцентра, в Новокузнецке с 16 по 18 января ожидаются морозы до 34 градусов днем, до 42 градусов - ночью.