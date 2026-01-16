Спасатели на Камчатке предупредили об опасности прыжков из окон в сугробы

Видеоролики, на которых жители региона выпрыгивают на улицу через окна после снегопадов, набирают тысячи просмотров в сети

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке рассказали об опасности прыжков в многометровые сугробы из окон квартир. Такие развлечения могут закончиться трагедией, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"В соцсетях появляются видео, на которых жители края выходят на улицу через окно, выпрыгивая со 2, 3 и даже 5 этажей в многометровые сугробы. Это крайне опасно: под толщей снега могут быть штыри, заборы, припаркованные автомобили, что может привести к трагедии", - рассказали в ведомстве.

Видеоролики, на которых жители Камчатки выпрыгивают на улицу через окна после двух мощных снегопадов, набирают тысячи просмотров в пабликах полуострова.

Влияние двух Охотоморских циклонов на погоду на юге Камчатки ослабевает, но при этом особенно сложной остается обстановка со снежными завалами в межквартальных проездах. В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба, отменено автобусное сообщение, задержано большинство авиарейсов. Дорожники устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги.