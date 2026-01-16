Дистанционный мониторинг артериального давления помогает его стабилизации у 62% пациентов

Направление на ДМАД выдается лечащим врачом тем пациентам, которым диагностирована неконтролируемая гипертензия, подчеркнул главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дистанционный мониторинг артериального давления (ДМАД) позволяет эффективно удерживать показатель уровня артериального давления у 62% пациентов, а еще у 10% пациентов снижать систолическое артериальное давление на 5 мм. рт. ст. и более. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии им. академика Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

"Включение ДМАД в программу государственных гарантий в 2026 году, безусловно, позволит существенно повысить эффективный контроль за давлением у пациентов с гипертонией. В ходе федерального проекта (ФП) "Персональные медицинские помощники" в рамках полугодичного рандомизированного исследования было показано, что дистанционный мониторинг артериального давления (ДМАД) позволяет не только добиваться, но и стабильно удерживать целевые значения уровня давления у 62% пациентов, а еще у 10% пациентов снижать систолическое артериальное давление на 5 мм. рт. ст. и более", - сказал он.

Врач отметил, что направление на ДМАД выдается лечащим врачом тем пациентам, которым диагностирована неконтролируемая гипертензия. Таким образом, информация о каждом выполненном пациентом измерении АД и все сделанные пациентом измерения анализируются специальными программами. Информация направляется лечащему врачу для корректировки и индивидуального подбора терапии.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России выросло число людей с повышенным артериальным давлением. Такие показатели свидетельствуют как о повышении выявляемости, так и о росте заболеваемости в целом.