Россиянам по ОМС стали доступны 15 видов высокотехнологичной медпомощи

В частности, в программу добавилась фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Программа государственных гарантий медицинской помощи в 2026 году расширена еще на 15 позиций высокотехнологичной медпомощи, что упрощает доступ россиян к сложным и дорогостоящим методам лечения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

"Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями. Это решение значительно упрощает доступ населения к наиболее сложным и дорогостоящим методам лечения", - говорится в сообщении.

Теперь в программу ОМС добавились фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря; трансуретральная резекция; фотодинамическая терапия при раке пищевода; лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией; аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы; лапароскопическая продольная резекция желудка; лапароскопическое шунтирование; трансплантация островковых клеток поджелудочной железы и другие.

"Рак мочевого пузыря часто выявляется на ранней стадии, когда опухоль локализована поверхностно и не прорастает глубоко в стенку органа. В таких случаях возможно более щадящее лечение - без разрезов и с сохранением органа. Комбинация трансуретральной резекции и фотодинамической терапии позволяет удалить как видимую опухоль, так и снизить риск рецидива и сохранить мочевой пузырь. Включение этого метода в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) - принципиально важный шаг, позволяющий получить более широкий доступ к современным технологиям, которые меняют тактику лечения", - рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Заместитель генерального директора по организационно-методической работе НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С. Н. Федорова Минздрава России Александр Лосицкий добавил, что включение в программу государственных гарантий на 2026 год таких офтальмологических операций как лазерная коагуляция в навигационном режиме и аутопластика конъюнктивы делает эти методы лечения доступными по полису ОМС. "Это значимый шаг для людей с тяжелыми заболеваниями сетчатки и глазной поверхности, которые раньше были вынуждены оплачивать такие вмешательства самостоятельно", - подчеркнул он.