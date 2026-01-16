В Новокузнецке нашли пропавшего подростка

Его жизни и здоровью ничего не угрожает

Редакция сайта ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 16 января. /ТАСС/. Пропавший в Новокузнецке подросток найден, его жизни ничего не угрожает. Следователи проводят проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

13-летний подросток ушел из дома 13 января, разыскивать несовершеннолетнего начали утром 16 января.

"В ходе поисковых мероприятий местонахождение несовершеннолетнего установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Следователи продолжают выяснять причины и обстоятельства отсутствия несовершеннолетнего.

По данным главного управления МВД России по Кузбассу, полицейские обнаружили подростка в одном из дворов Новокузнецка, где он гулял с другом. Сотрудники опросили круг общения мальчика. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось.