На Запорожье обесточенные соцобъекты подключили к резервным источникам

Без света остаются 76 тыс. абонентов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Социально значимые объекты в обесточенных из-за атаки дронов ВСУ на энергетическую инфраструктуру населенных пунктах Запорожской области подключены к резервным источникам питания. Без света остаются 76 тыс. абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"76 тыс. абонентов населенных пунктов Запорожской области все еще остаются без электроснабжения. Это Бердянский, Васильевский и Приморский муниципальные округа, а также город Бердянск. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Энергетики работают над восстановлением подачи электричества в круглосуточном режиме, подчеркнул он.

В ночь с 15 на 16 января без электроснабжения в Запорожской области остались более 144,5 тыс. потребителей. Отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар. Причиной масштабного отключения стала атака БПЛА ВСУ на энергетическую инфраструктуру.