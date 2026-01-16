Число случаев незаконного перемещения валюты в "Кольцово" выросло в 1,5 раза

Сотрудники таможенного поста выявили 604 факта на сумму более 90 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники таможенного поста в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" выявили более 600 фактов незаконного перемещения валюты на общую сумму более 90 млн рублей в 2025 году. Это почти на 200 случаев больше, чем в 2024, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"На первом месте по частоте по-прежнему остается незаконное перемещение валюты. За минувший год сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) выявили 604 факта на сумму более 90 млн рублей. При этом в 2024 году нарушений было значительно меньше - 426 фактов на сумму более 59 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вторыми по распространенности стали нарушения, связанные с недекларированием товаров, за 2025-й было выявлено 263 коммерческие партии таких товаров, а в 2024 - 193. Такие товары чаще всего ввозят из Китая, Таджикистана, Узбекистана и ОАЭ.

Среди необычных находок в пресс-службе назвали 190 ботинок на правую ногу, которые ввез пассажир из Пекина, 36 кг парфюмерии, несколько крупных партий женской одежды, и почти 200 комплектов женского нижнего белья, которые пассажиры привозили якобы в подарок родственникам. Кроме этого, отмечается рост числа случаев провоза багажа, подлежащего декларированию, по просьбам знакомых, либо неизвестных нарушителям людей. В таком багаже нарушители провозят лекарства, дорогие смартфоны, спортивную одежду, стики для электронных сигарет, косметику.

Как отметил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик, подобная схема является распространенной при попытках незаконного перемещения товаров. "В качестве "курьеров" выступают доверчивые пассажиры, которым и пришлось нести ответственность за нарушение таможенного законодательства", - привели его слова в пресс-службе.