На Алтае предложили ограничить охоту на козерогов

Речь идет о добыче горных козлов в местах обитания ирбисов

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Выдачу разрешений на охоту на горных козлов (козерогов) необходимо уменьшить в местах обитания снежных барсов на Алтае с целью обеспечения кормовой базы для вида. Таким мнением поделился в пресс-центре ТАСС директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

"В местах, где обитает снежный барс и есть козерог, безусловно, охота на него должна регулироваться с учетом пропитания снежного барса. <…> Там очень нужно осторожно и правильно подходить к выдаче разрешений на козерогов. Они должны быть адекватными и учитывать интересы снежного барса, в этом случае [нужны] какие-то ограничительные меры на количество выдаваемых разрешений", - сказал он.

В Республике Алтай, где обитает самая многочисленная в России группировка ирбисов, главным пропитанием для барса является сибирский горный козел. "Они обитают на одних и тех же территориях, скалах. <…> Козерог - это охотничий вид. Мало того, что его добывают люди, так его еще добывают и волки, и его еще должно хватать на снежного барса", - пояснил он.

Снежный барс - крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. Снежный барс обитает исключительно в горных массивах, на высоте до 5 тыс. м. Долгое время эти хищники были для охотников привлекательной добычей из-за своего меха. Сам ирбис по отношению к человеку очень робок, нападает редко, в исключительных случаях. Численность ирбисов катастрофически мала - популяция вида в 2003 году, по различным оценкам, составляла от 4 до 7 тыс. особей. В XX веке он был внесен в Красную книгу Международного Союза охраны природы (МСОП), Красную книгу России и охранные документы других стран.