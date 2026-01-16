ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Слуцкий предложил запретить должникам по алиментам брать кредиты

Председатель ЛДПР счел, что мера поможет усилить общественный контроль через юридические последствия
08:30
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрию Аристову с предложением запретить гражданам, включенным в реестр должников по алиментам, открывать новые банковские счета, оформлять кредиты и регистрировать сделки по покупке недвижимости до полного погашения задолженности. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, сейчас сам факт нахождения должника в реестре не влечет никаких самостоятельных ограничительных или регулятивных последствий.

"Судебный пристав-исполнитель продолжает применять в отношении указанной категории должников меры принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на имущество, ограничение права управления транспортными средствами, временное ограничение на выезд из Российской Федерации. Таким образом, реестр на настоящий момент выполняет исключительно информационно-публичную функцию", - сказал он.

"Прошу рассмотреть вопрос о возложении с момента внесения сведений о должнике в указанный реестр и до полного погашения задолженности на него следующих ограничений: запрет на открытие новых банковских счетов (вкладов), оформление кредитных продуктов, за исключением случаев открытия таких счетов в целях погашения алиментной задолженности, уплаты налогов, сборов, коммунальных платежей и содержания иждивенцев; запрет на государственную регистрацию сделок по приобретению недвижимого имущества и прав на транспортные средства", - говорится в обращении.

По словам Слуцкого, предлагаемая мера поможет ускорить погашение задолженности, защитить интересы детей и нетрудоспособных граждан, ограничить неправомерное распоряжение средствами должника и усилить общественный контроль через юридические последствия. 

