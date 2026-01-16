На Алтае в 10 раз увеличились нападения снежных барсов на скот

В 2025 году возместили ущерб более чем за 20 голов домашнего скота

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Количество нападений снежных барсов на домашний скот в Республике Алтай за последние 5 лет увеличилось в 10 раз. Об этом сообщил директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов в пресс-центре ТАСС.

"Уже в 2025 году в общей сложности мы с партнерами возместили [ущерб] более чем за 20 голов домашнего скота. <…> Буквально, когда мы начинали эту программу, там были один, два, три [случая нападения] в году, когда барс нападал на домашний скот. <…> Это было около пяти лет назад. В 10 раз получается примерно [увеличилась численность нападений]", - сказал он.

При этом важной кормовой базой для снежного барса является аргали - алтайский горный баран. Он является одним из приоритетных редких видов для охраны в России. По данным Маликова, общая численность группировки аргали на территории Монголии и РФ оценивается примерно в 7 тыс. особей, из которых около 3,5 тыс. обитают на территории России, в основном в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Он отметил положительную динамику роста популяции аргали, численность которого в России увеличилась благодаря естественному размножению и сокращению браконьерства. "Мы когда начинали работать, около 500 голов было, это был 2013 год", - добавил директор парка.

Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Численность снежных барсов в России - примерно 90 особей, что составляет менее 2% от общей численности вида в мире. При этом ирбис образует лишь несколько устойчивых группировок в горах Алтае-Саянского экорегиона - на территории Алтая, Тувы и Бурятии, а также южной части Красноярского края.