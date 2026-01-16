Россияне посетили Грузию в 2025 году рекордное количество раз

Граждане России совершили почти 1,3 млн туристических визита

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 16 января. /ТАСС/. Граждане России совершили в 2025 году почти 1,3 млн туристических визита в Грузию, что превысило данные 2024 года на 13,1% и стало рекордным показателем. Об этом свидетельствуют данные Национальной администрации туризма Грузии, которые проанализировал ТАСС.

Согласно данным ведомства, всего Грузию в 2025 году посетили в туристических целях более 5,5 млн человек. Это на 8,4% выше данных 2024 года и является рекордно высоким показателем. Чаще всего Грузию посещали россияне - 1,26 млн раз, что составляет 22,5% от общего числа. В 2024 году граждане РФ осуществили 1,11 млн туристических визитов в Грузию.

Помимо России, Грузию чаще всего посещали туристы из Турции - 883,6 тыс. раз, рост за год составил 3,9%. На третьем месте - Армения, граждане которой посетили Грузию в целях туризма 532,6 тыс. раз. Далее следуют визиты из Израиля (382,2 тыс.) и Азербайджана (231,4 тыс.).