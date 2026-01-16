В Ленобласти построят девять межпоселковых газопроводов

В ближайшие семь лет природный газ проведут в 417 населенных пунктов региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. В Ленинградской области построят девять межпоселковых газопроводов в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"В 2026 году предстоит построить девять новых межпоселковых газопроводов", - говорится в сообщении.

Как объяснили ТАСС в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз", документ на данный момент находится на подписании. "На данный момент документ подписывается председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и губернатором Ленобласти Александром Дрозденко", - уточнили в пресс-службе.

В ближайшие семь лет природный газ проведут в 417 населенных пунктов Ленинградской области.

С 2021 года в Ленинградской области по программе социальной газификации голубое топливо появилось в 32 тыс. домов в 177 населенных пунктов, было проложено около 4 тыс. км новых газовых сетей. В 2025 году газифицировали почти 18 тыс. домов.

В октябре 2024 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Белоруссия Алексей Кушнаренко на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики.