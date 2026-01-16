Минздрав США удалил с сайта информацию о безопасности мобильных

По информации WSJ, глава министерства Роберт Кеннеди - младший утверждает, что использование подобных телефонов может вызывать различные заболевания, включая рак

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США удалило со своего сайта информацию о безопасности излучения мобильных телефонов для здоровья. Об этом сообщил представитель министерства Эндрю Никсон.

"FDA удалила страницы с устаревшими данными об излучении от мобильных телефонов", - сказал он газете The Wall Street Journal (WSJ). Никсон пояснил, что удаление связано с началом нового исследования электромагнитного излучения и его влияния на здоровье, которое инициировал Минздрав США. Оно необходимо для "выявления пробелов в знаниях" о новых технологиях и повышения безопасности людей. При этом, как отмечает газета, он не уточнил, кто именно проводит исследование.

По информации газеты, глава Минздрава США Роберт Кеннеди - младший утверждает, что использование мобильных телефонов может вызывать различные заболевания, включая рак. Однако ранее многие ученые, включая специалистов Всемирной организации здравоохранения и сотрудников FDA, не нашли доказательств того, что излучение от телефонов и других гаджетов приводит к развитию онкологии или иных заболеваний.

Газета напомнила, что в 2020 году Кеннеди-младший добился пересмотра утвержденных Федеральной комиссией по связи актов об электромагнитном излучении. Тремя годами позднее он и его сторонники выступали против инфраструктуры 5G. Он также утверждал, что телефоны могут вызывать хронические заболевания у детей, а сами они "плавают в токсичном супе" из-за излучения от Wi-Fi.