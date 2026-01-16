В Алтайском крае открыли поликлинику почти за 1 млрд рублей

В учреждении приступили к работе узкие специалисты, включая дерматолога, хирурга, уролога, ЛОРа и онколога

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 16 января. /ТАСС/. Новая поликлиника в Алейске Алтайского края стоимостью более 915 млн рублей введена в эксплуатацию. Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале, учреждение станет крупным межрайонным медицинским центром.

"Стоимость работ составила более 915 млн рублей. Поддержку мы получили в том числе от федерального правительства - в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Теперь у жителей Алейска и близлежащих районов, среди которых, например, наши земляки из Краснощековского и Шипуновского района, есть больше возможностей оперативно получить медицинскую помощь", - написал Томенко.

Губернатор отметил, что в поликлинике приступили к работе узкие специалисты, включая дерматолога, хирурга, уролога, ЛОРа и онколога. На оборудование, в том числе на компьютерный томограф, флюорограф и рентгеновский аппарат, было направлено более 240 млн рублей.

Также за последние пять лет на ремонт стационара Алейской центральной районной больницы было выделено около 160 млн рублей. В 2026 году планируется открытие двух крупных сельских поликлиник в Смоленском и Зональном районах.