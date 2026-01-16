В Бурятии выросло финансирование системы долговременного ухода

Работа ведется по национальному проекту "Семья"

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 16 января. /ТАСС/. Объем финансирования развития системы долговременного ухода (СДУ) в Бурятии выросло в 2026 году до 234 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве социальной защиты населения республики.

"В 2026 году на реализацию проекта по развитию системы долговременного ухода в Бурятии предусмотрено более 234 млн рублей", - сообщили в министерстве, уточнив, что в 2025 году было направлено порядка 208 млн рублей.

Система долговременного ухода внедрена и реализуется в Бурятии с 2020 года. Как пояснила ТАСС министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова, работа ведется по национальному проекту "Семья". "Участвуют девять муниципальных образований республики, десять организаций социального обслуживания, в том числе пять негосударственные организации социального обслуживания. По состоянию на 31 декабря на социальном обслуживании в рамках СДУ состоит 531 гражданин, в 2024 году было 512 человек", - сообщила министр.

Внедрение системы предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения, ухода за пожилыми и инвалидами. Речь о социальном обслуживании как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние. Важное направление - обучение родственников основным навыкам ухода, а также повышение квалификации обслуживающего персонала стационарных организаций. "В прошлом году в Школе ухода прошли обучение или получили консультацию 261 человек, из 193 - это те, кто ухаживает за близкими на дому, 68 специалистов", - уточнила Татьяна Быкова.

Также по проекту в Бурятии работают пункты проката технических средств реабилитации - инвалидных колясок, ходунков, специальных кресел, костылей. На развитие таких пунктов выделено 5,8 млн рублей федерального бюджета. "В пилотных районах открыто девять пунктов. Граждане, которые нуждаются по состоянию здоровья, получают средства реабилитации бесплатно. С 2020 года услугами проката воспользовалось 890 человек", - отметила министр.

Национальный проект "Семья" - один из нацпроектов России, его реализация началась с 1 января 2025 года и продолжится до 2030 года. Он стал расширенным продолжением национального проекта "Демография". Среди ключевых мероприятий - предоставление услуг долговременного ухода не менее 500 тыс. нуждающихся в таком уходе жителям страны.