В генплан Луганска включили строительство транспортно-логистического центра

Его спланировали рядом с трассой до границы ДНР и железнодорожной линией "Луганск - Коноплянка"

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования РФ (ЕИПП) предложил построить транспортно-логистический центр на юге городского округа Луганск ЛНР, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки генерального плана городского округа Луганск ЛНР предлагает построить транспортно-логистический центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его спланировали рядом с региональной трассой до границы ДНР и железнодорожной линией "Луганск - Коноплянка". Удобное расположение объекта снизит затраты на доставку и перевалку грузов. Также будет развиваться сопутствующая инфраструктура и появятся новые рабочие места.

Ранее ЕИПП предложил устройство двух транспортно-логистических центров общей площадью более 42 га в Краснодонском муниципальном округе республики.