Уральские врачи спасли пациента с пулей в сердце

Мужчина провел в состоянии клинической смерти 38 минут

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Медики екатеринбургской больницы № 23 прооперировали и спасли пациента с тремя огнестрельными ранениями, одна из пуль попала в сердце. Мужчина провел в состоянии клинической смерти 38 минут, сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

"Специалисты Центральной городской клинической больницы №23 Екатеринбурга спасли свердловчанина <…> с проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и повреждением сердца. <…> За время операции сердце дважды останавливалось. В состоянии клинической смерти мужчина провел в общей сложности 38 минут, но выжил и теперь проходит этап восстановительного лечения", - сказано в сообщении.

В минздраве добавили, что пациента с тремя огнестрельными ранениями в больницу доставила бригада скорой помощи. Чтобы спасти мужчину, хирурги вскрыли грудную клетку мужчины, операция длилась два часа. Пострадавшему перелили 1,5 л донорской крови. После операции он 9 дней находился в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Суммарно свердловчанин провел в больнице почти месяц и сейчас проходит реабилитацию.