В Красноярске зафиксировали самое холодное 16 января за 20 лет

Столбик термометра опускался ниже минус 36 градусов

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Самое холодное 16 января зафиксировали в Красноярске за период наблюдений с 2005 года, сообщил ТАСС начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Ульянов.

В 16 января в Красноярске столбик термометра опускался ниже минус 36 градусов, днем в городе минус 33 градуса.

"Если взять период с 2005 по 2025 год, за это время 16 января температура воздуха ниже минус 30 градусов опускалась дважды - 2008 год минус 30,9 была минимальная температура, а в 2017 году - минус 32,9 градуса", - сообщил Ульянов.

Он также сообщил, что 16 января на территории Красноярского края фиксируются и 50-градусные морозы. Так, в поселке Тура в Эвенкии зафиксировано минус 51,6 градуса, в поселке Вельмо Северо-Енисейского района столбики термометров опустились до минус 50,7 градусов.

Согласно данным сайта Гидрометцентра, самая минимальная температура 16 января в Красноярске за 104 года наблюдений фиксировалась в 1966 году, тогда в городе были морозы 43,6 градуса, самая теплая погода была зарегистрирована в 1941 году, тогда было плюс 2,5 градуса. В 2025 году 16 января в 13:00 (9:00 мск) температура воздуха была минус 0,6 градуса.