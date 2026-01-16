В МВД рассказали, как выявить признаки "заражения" гаджета

Для этого нужно зайти в настройки устройства

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Признаки заражения мобильного устройства вредоносными программами и приложениями может выявить каждый человек без специальных программ, зайдя в настройки устройства. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Изучите раздел "настройки - приложения - установочные пакеты". Если в списке приложений вы обнаружите таблицу Excel или pdf-документ, это повод насторожиться", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что в разделе "приложения - автозапуск приложений" тоже можно увидеть подозрительную активность.

"Если файл включает себя сам раньше всех остальных приложений - удалите его", - добавили в УБК.

Кроме того, нужно обязательно проверить разрешения приложений, текстовый документ не должен иметь возможности читать или отправлять СМС-сообщения. В разделе "статистика трафика" нужно обратить внимание на приложения, которые не должны иметь доступ в Сеть.

"Если файл с названием "Документы на подпись" отправил неизвестному адресату 1.12 мб данных - это вирус", - рассказали в киберполиции.

Отдельно отмечается, что нельзя игнорировать оповещения автоматизированных защитных систем.