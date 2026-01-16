На Чукотке планируют построить реабилитационный центр для больных алкоголизмом

Проект поддержали в Министерстве Дальнего Востока и Арктики

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Строительство реабилитационного центра для больных алкоголизмом запланировано в Анадыре Чукотского автономного округа. Об этом в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" во время пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам работы "Народного фронта" на Дальнем Востоке, рассказала руководитель отделения в Чукотском автономном округе Алена Вакарик.

"Народный фронт говорит <...> много лет о необходимости строительства в Анадыре реабилитационного центра для больных алкоголизмом. Это понимают в регионе. Сейчас уже строительство центра поддержано Министерством Дальнего Востока и Арктики. Предварительно включено его строительство в постановление Российской Федерации", - рассказала Вакарик.