Крымский детский хоспис выиграл грант на уход за тяжелобольными детьми

Учреждение получит 4,9 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Проект Крымского детского хосписа победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Хоспис получит 4,9 млн рублей на уход за тяжелобольными детьми, сообщается на сайте фонда.

"Проект предлагает увеличение часов ухода няни на дому с 40 до 60 в месяц, предоставление возможности бесплатного суточного отдыха в глэмпинге у моря и посещения достопримечательностей Крыма с другими детьми, а также организацию круглосуточного ухода няни во время госпитализации ребенка. Это позволит родителям восстановить силы и уделить внимание другим аспектам своей жизни", - говорится в карточке проекта.

Как ТАСС пояснили в пресс-службе хосписа, также на эти средства нянь обучат игровым методикам работы и обеспечат им профессиональную и психологическую поддержку. Помимо этого, родители тяжелобольных детей, смогут обучиться уходу и правильному обращению с ребенком у няни в отделении паллиативной медицинской помощи детям в Республиканской детской клинической больнице, где они будут обучаться специальным играм и совместно составлять коммуникативные паспорта детей - туда будут вписаны предпочтения и интересы каждого ребенка. Это позволит передавать информацию родственникам и другим специалистам при смене няни и медицинского персонала.

Крымский детский хоспис действует с 2019 года, в Крыму проживают 175 детей, нуждающихся в паллиативной поддержке. Кроме того, организация реализует инициативы "Добромобиль", "Доброняня", "Вместо мамы" и "ПРОродителей", содействует обучению специалистов паллиативной сферы в регионе и ведет строительство первого в России детского хосписа на берегу Черного моря.