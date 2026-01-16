В Благовещенске появится второй центр обработки данных

Инвестиции в проект составят более 380 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

УФА, 16 января. /ТАСС/. Минэкономразвития России включило компанию "Синтора" в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Благовещенск" в Башкирии. Будет реализован второй проект центра обработки данных, написал в Telegram-канале премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

"Инвестиции в проект составят более 380 млн рублей. Для нас это крайне важное направление. Сегодня устойчивость бизнеса и государственных сервисов напрямую зависит от того, где и как хранятся и обрабатываются данные. Новый ЦОД даст организациям Башкортостана и других регионов доступ к надежной инфраструктуре: вычислительным мощностям, хранению и передаче информации. Это основа для стабильной работы корпоративных систем, облачных сервисов и цифровых продуктов", - написал Назаров.

Запуск центра намечен на четвертый квартал 2026 года, выход на полную мощность запланирован в 2027 году.