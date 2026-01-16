Четверо пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми в крайне тяжелом состоянии

Лечение проходят 18 человек

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. В стационарах остаются 18 пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, из них четверо в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще пяти оценивается как тяжелое, трое в состоянии средней тяжести. За каждым пострадавшим осуществляется круглосуточное медицинское наблюдение, сообщила пресс-служба Минздрава Коми.

"На данный момент лечение получают 18 человек, из них 12 мужчин и 6 женщин. Пять пострадавших находятся на лечении в Эжвинской горбольнице (четыре в крайне тяжелом состоянии, один в средней тяжести), семь человек - в Коми республиканской больнице (пять тяжелых, два средней тяжести), шесть человек (состояние удовлетворительное) получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД", - говорится в сообщении