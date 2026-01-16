Пострадавшему и семьям погибших при взрыве под Томском выплатили 5,8 млн рублей

Взрыв в карьере произошел 14 января 2025 года

ТОМСК, 16 января. /ТАСС/. Пострадавшему и семьям погибших от взрыва в карьере при перевозке взрывчатки в Томской области выплатили 5,8 млн рублей моральной компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Взрыв, в результате которого погибли два сотрудника ООО "Кузбасспецвзрыв" и пострадал один, произошел 14 января 2025 года в окрестностях деревни Омутное и села Сухоречье.

"Прокуратура Томского района Томской области через суд взыскала с организации, занимающейся взрывными работами, компенсацию морального вреда в пользу жертв несчастного случая на карьере. <...> Заводской районный суд города Кемерово требования прокурора района удовлетворил частично, взыскав с организации денежную компенсацию в общей сумме 5,8 млн рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что организация нарушила требования охраны труда и не обеспечила надлежащую подготовку работников к взрывным работам. Прокуратура района в судебном порядке потребовала выплатить пострадавшему, а также членам семей погибших мужчин компенсацию морального вреда.