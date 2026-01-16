Победившая в международном конкурсе фотокорреспондент ТАСС рассказала о подготовке

Аппаратура требует особого подхода, поделилась Софья Сандурская

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Софья Сандурская, завоевавшая золото на всемирном конкурсе World Sports Photography Awards в категории "Хоккей на льду", рассказала о сложном процессе съемки с верхнего ракурса.

"Я не так давно начала вешать камеры наверх. Это некая следующая ступень съемочного процесса работы фотографа. Для меня это на тот момент была не самая простая задача, потому что там достаточно много технических сложностей", - отметила Сандурская.

Она пояснила, что подготовка начинается задолго до игры: нужно договориться с организаторами и ареной о доступе на специальные мостки, получить высотное разрешение. Аппаратура требует особого подхода - используются специальные механические крепления с тросиками для безопасности.

"Ты приходишь за несколько часов на арену, монтируешь аппаратуру. В общем, это долгая и непростая подготовка", - добавила фотограф.

По ее словам, выбор ракурса сверху был осознанным, чтобы преодолеть творческие рамки привычного протокола съемки хоккея с борта. Запомнившийся момент с падающим хоккеистом, который практически параллельно завис над льдом, опираясь на конек одной ноги, она снимала во время очень живой и интересной игры.

"От той игры я получила большое удовольствие", - резюмировала Сандурская.