На Ямале подготовят 24 купели для крещенских купаний

На специально подготовленных площадках установят палатки для обогрева людей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Крещенские купания в Ямало-Ненецком автономном округе пройдут на 24 оборудованных площадках, где будут предусмотрены все необходимые меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В населенных пунктах округа оборудуют 24 купели для безопасного погружения. На специально подготовленных площадках установят палатки для обогрева людей", - говорится в сообщении.

На площадках будут задействованы более 300 человек личного состава сотрудников Ямалспаса, МЧС России и других экстренных служб, и почти 90 единиц техники.

Крещение Господне - один из 12 главных христианских праздников, отмечается 19 января. Медики предупреждают, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, погружение в прорубь запрещено. Перед погружением в воду запрещается принимать спиртные напитки. После завершения процедуры необходимо растирание тела махровым полотенцем, перемещение в теплое помещение, прием горячих напитков, находиться в проруби можно не более одной минуты.