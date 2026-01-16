Московские железнодорожники убрали более 1 млн кубометров снега после циклона "Фрэнсис"

Специальной технике потребовалось 3 022 рейса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 1 млн кубометров снега убрали на Московской железной дороге (МЖД) после циклона "Фрэнсис", который обрушился на регион 8-9 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железной дороги.

"После мощного снегопада 8-9 января, который принес циклон "Фрэнсис", на МЖД убрали 1 млн 134 тыс. кубометров снега. Специальной технике потребовалось 3 022 рейса для того, чтобы вывезти этот объем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, расчистку путевой и пассажирской инфраструктуры координирует оперативный штаб. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ежедневно к уборке снега привлекается около 100 единиц снегоуборочной техники, которая курсирует по специальному графику, чтобы не создавать помех движению поездов.

Кроме того, в уборке путевой и пассажирской инфраструктуры участвуют 4,5-5 тыс. человек. Все они обеспечены необходимым инвентарем и спецодеждой.