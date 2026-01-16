В Тюменской области уложили 2,6 млн кв. м дорожного покрытия

Работы выполнили в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году

ТЮМЕНЬ, 16 января. /ТАСС/. Рабочие уложили более 2,6 млн кв. м верхних слоев дорожного покрытия в Тюменской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году, сообщили в Главном управлении строительства региона (ГУС ТО). Это почти на 40% больше, чем годом ранее.

"Более 2,6 млн кв. м верхних слоев дорожной одежды уложено в Тюменской области в 2025 году. Такой объем работы дорожники провели в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суммарно по нацпроекту в 2025 году рабочие привели в нормативное состояние порядка 350 км дорог, что на 100 км больше, чем в 2024 году. "По итогам работы в 2025 году нормативное состояние сети Тюменской агломерации достигло 86%, а цель нацпроекта - достижение 85% к 2030 году", - добавил заместитель начальника ГУС ТО Александр Исаков. Специалисты завершают работу по формированию плана работ по нацпроекту на 2026 год, после чего начнут контрактацию дорожных участков.