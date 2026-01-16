Число участников крещенских купаний в Новосибирской области может снизиться из-за морозов

В регионе откроют 28 купелей

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Количество желающих искупаться в крещенских купелях в Новосибирской области за три года выросло почти в 1,7 раза - с 18 тыс. до более 30 тыс. человек, однако в 2026 году ожидается снижение из-за аномально низких температур. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС главный государственный инспектор по маломерным судам региона Сергей Кудинов.

"В 2023 году в религиозном празднике купания осуществили порядка 18 тыс. человек по всей территории Новосибирской области, в 2024 году - порядка 23,5 тыс. человек, в 2025 году - чуть более 30 тыс. человек. Тенденция плавно идет к увеличению купающихся, но <...> необходимо учитывать погодные явления. В позапрошлом году было гораздо теплее. Поэтому в этом году ожидаем отток желающих искупаться", - сказал он.

В Новосибирской области откроют 28 купелей - на две меньше, чем в прошлом году, потому что их организаторы отказались от проведения из-за сильных морозов, сообщил Кудинов. Самая массовая из них - в Новосибирске, на озере Спартак в Калининском районе, в этом году работать не будет. Еще в одном месте для купания - в Кольцово пробы воды не прошли санитарный контроль.

На каждой площадке установят пункты обогрева для дежурных и купающихся. Там будут дежурить 396 человек, из них 85 - от МЧС, отметил Кудинов. Глубина каждой купели не превышает 1,2 метра, все они оборудованы поручнями, решетками и дном, что исключает возможность утонуть. "Категорически не рекомендую купаться в несанкционированных местах. Нельзя нырять там, где нет организованного места для купания", - предупредил он.

Заместитель главного врача городской станции скорой медицинской помощи Иван Похламков призвал граждан воздержаться от крещенских купаний при аномальных морозах. "Внезапное резкое погружение в ледяную воду у человека, не имеющего специальной тренировки, представляет собой рискованную затею. Существует вероятность рефлекторной остановки сердца, которая может произойти за считаные секунды", - предупредил он.

По данным Западно-Сибирского УГМС, с 17 по 20 января температура опустится до минус 35 градусов Цельсия и ниже, местами - до минус 40. Крещенский сочельник приходится на 18 января, сам праздник Крещения Господня - на 19 января.