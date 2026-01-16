В Железноводске появятся детские площадки в виде достопримечательностей

Первую площадку собираются реализовать в курортном парке города в 2026 году

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Детские площадки в виде известных достопримечательностей впервые появятся в городе-курорте Железноводске в 2026 году. Визуализация, проекты и сметы площадок разработаны с помощью искусственного интеллекта, сообщил глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В рамках туристического кода мы разработали еще одну концепцию, уникальную для края, и будем первооткрывателями в этом деле. Искусственный интеллект сгенерировал нам детские площадки в виде достопримечательностей. Сейчас у нас отработаны уже два проекта - это детские площадки в виде Островских ванн и Пушкинской галереи. Искусственный интеллект разработал визуализацию, сделал проект, а также смету, которые мы будем проверять у проектировщиков", - сообщил Бакулин.

По его словам, первую площадку намерены реализовать в курортном парке города в 2026 году. "В этом году два объекта, я не думаю, что мы сразу сможем сделать, но вот Пушкинская галерея в виде детской площадки может появиться в курортном парке. Потому что его особенность в том, что там нет детских площадок, а смотря по видеоаналитике, какое количество к нам сейчас приезжает детей, мы понимаем, что она крайне необходима, и задача в этом году это сделать", - рассказал спикер.