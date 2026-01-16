Сергей Гармаш доставил подарки в детские сады Херсонской области

Актер привез бытовую технику и спортинветарь в рамках гуманитарной миссии фонда "Орион"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Гармаш доставил в детские сады Херсонской области бытовую технику, спортинветарь и другие подарки в рамках гуманитарной миссии фонда "Орион", сообщили ТАСС в фонде.

"В Херсонской области при участии народного артиста России Сергея Гармаша реализован масштабный социально-культурный проект, организованный фондом "Орион" совместно с администрацией региона. В рамках гуманитарной акции Сергей Гармаш доставил подарки для дошкольных учреждений. В детские сады Генического и Новотроицкого районов были переданы бытовая техника, новая посуда, кухонные принадлежности и спортивный инвентарь. Данная инициатива стала частью программы помощи от Фонда "Орион" в регионе", - сказано в сообщении.

В ходе гуманитарной акции Сергей Гармаш отметил важность подобных инициатив: "Это места, где прошла моя молодость. По всем этим деревням и поселкам, в которых мы сегодня были, я здесь работал, работая в Херсонском театре кукол. Фонд услышал мою просьбу, и надеюсь, что я буду приезжать сюда чаще. И мы будем в силу своих возможностей улучшать эту территорию и радовать ее жителей культурными мероприятиями".

В кинотеатрах Геническа и поселка Новотроицкое состоялись три специальных показа комедии "Чебурашка 2" для детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Гармаш выступил перед зрителями и рассказал, как проходили съемки фильма.

"Детей невозможно заставить грустить или заставить радоваться. Если бы им не понравился "Чебурашка", если бы это было просто кино - не было бы такой реакции. Они принимали меня прямо со свистом и визгом, но это от того, что кино получилось. И я очень рад, что со мной приехал фильм "Чебурашка 2" и мы сделали для детей праздник", - сказал он.

Для взрослых жителей Новотроицкого района народный артист выступил с концертом, музыкальное оформление к которому обеспечил струнный квартет Крымской государственной филармонии.