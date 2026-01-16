В Новосибирской области вдвое выросла популярность центров здоровья

В 2026 году учреждения переформатируют по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь"

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек обратились за помощью в центры здоровья в Новосибирской области в 2025 году. Это почти вдвое больше показателя предыдущего года - 52 тыс. человек, сообщили в правительстве региона.

На территории региона работают десять взрослых центров здоровья. В таких центрах можно проверить основные параметры здоровья, специалисты ориентированы также на помощь в отказе от вредных привычек и консультации по ведению здорового образа жизни. По данным правительства региона, в 2025 году 25% обратившихся с зависимостью от курения смогли отказаться от этой вредной привычки.

"Если в 2024 году в центры здоровья обратились 52 тысячи человек, в 2025 году их число составило 102 тысячи", - говорится в сообщении.

В 2026 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" центры начнут переформатировать. Планируется продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий, появится должность врача здорового долголетия. Специалисты будут оценивать индивидуальные риски старения с учетом генетики, образа жизни, питания, и предлагать персональные рекомендации. Также будет расширен перечень дополнительных обследований для тех, чей "биологический возраст" на пять лет выше календарного.

В правительстве добавили, что до 2030 года новые центры здоровья планируется открыть в Новосибирской городской клинической поликлинике №7, в Новосибирской районной больнице №2, в Ордынской, Карасукской и Черепановской ЦРБ.