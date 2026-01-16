В России будет почти 3 тыс. мест для крещенских купаний

Одним из лидеров по числу купелей является подмосковный регион

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Почти 3 тыс. мест для совершения крещенских купаний будут функционировать на территории РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Всего по стране будет организовано почти 3 тыс. мест для погружения в воду. В каждом будут дежурить спасатели и техника МЧС России - порядка 7 тыс. специалистов и более тысячи единиц техники", - сказали в ведомстве.

Одним из лидеров по числу купелей является подмосковный регион, где будет доступно 206 мест - в основном при храмах, на открытых водоемах и прудах. Все они оборудованы удобными спусками в воду, настилами, светильниками, теплыми раздевалками. Там также будут дежурить медики, сотрудники полиции и волонтеры.

В это время спасатели будут наблюдать за местами, где купание опасно. В ведомстве призвали не посещать их, совершать омовение только в оборудованных купелях. Также инспекторы государственного пожарного надзора МЧС РФ оценивают соблюдение требований пожарной безопасности в храмах, проводят инструктаж.

Русская православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников - Крещение Господне.