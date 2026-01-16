В Петербурге начали штрафовать курьеров без спецномеров на одежде

В судах рассмотрели 16 дел с назначением штрафа в 4 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Мировые судьи Санкт-Петербурга начали массово регистрировать и рассматривать административные протоколы на курьеров за использование ими одежды без идентификационных номеров, введенных по решению губернатора города с июля 2025 года во исполнение указа президента России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"На сегодняшний день зарегистрировано 37 протоколов. Два возвращены составителям. 16 уже рассмотрены с назначением штрафа в 4 тыс. рублей. Фабула звучит так: гражданин, являющийся курьером, использовал одежду без элементов, обеспечивающих возможность идентифицировать его как лицо, осуществляющее доставку", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.

По ее данным, пока больше всего дел - восемь - рассмотрели мировые судьи Московского района Петербурга, еще четыре рассмотрены в Красногвардейском, по два - в Адмиралтейском и Василеостровском районах.

Составителем протоколов на доставщиков во всех случаях является комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. Его сотрудники квалифицируют нарушения по ч. 1 ст. 8-6-3 городского закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", а именно как неисполнение постановления губернатора города от 25 июня 2025 года "О мерах по реализации указа президента России от 19 октября 2022 года № 757". Это постановление ввело ряд ограничений в отношении курьеров (на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности и пеших) из соображений общественной безопасности, в том числе максимальную скорость в 10 км/ч при движении по пешеходным зонам, обеспечение доставщиков устройствами для определения их местонахождения и обязательное наличие идентификационного номера на одежде, транспортном средстве и сумке.